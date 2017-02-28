Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:33 – На Житомирщині затримали одесита з фальшивими гривнями 
  • 12:38 – Затриманого на хабарі голову РДА взято під домашній арешт 
  • 10:19 – У Малинському районі поліцейські затримали грабіжника 
  • 14:52 – Яндекс.Транспорт попередить мешканців Житомира та Коростеня про потрібну зупинку 
  • 13:59 – Поліція розшукала чоловіка, який «замінував» залізничний вокзал у Житомирі 

На Житомирщині затримали одесита з фальшивими гривнями

На Житомирщині затримали одесита з фальшивими гривнями27 лютого у Чуднові невідомий намагався розрахуватись купюрою номіналом у 500 грн з ознаками підробки. Продавець магазину повідомила про ситуацію до поліції і оперативники затримали чоловіка неподалік торгівельного закладу. Фальшивку вилучено та розпочато розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Тривожне повідомлення надійшло до поліції увечері близько 21.00. Покупець, молодий чоловік, намагався розплатитись за дитячі іграшки п’ятисоткою із нещільного паперу та без голограм.

На зауваження продавця про несправжність грошей відреагував спокійно й вийшов, пообіцявши розміняти купюру в іншому місці, та повернутись.

Про ситуацію продавчиня сповістила до поліції. Схожого за прикметами молодика розшуківці затримали за 200 метрів від торгівельного закладу. Підозрілу купюру у нього було вилучено.
На Житомирщині затримали одесита з фальшивими гривнями
Водночас під час перевірки усіх обставин події поліцейські звернули увагу на немісцевий автомобіль «Tоyotа Corolla», що пересувався райцентром без визначеної мети. Вимогу інспекторів з безпеки дорожнього руху про зупинку водій транспортного засобу проігнорував, відтак поліцейські розпочали його переслідування.

- Вказане авто було виявлене за кілька десятків кілометрів у лісовому масиві неподалік смт. Вакуленчука, але без людей у ньому, - розповів начальник Чуднівського відділення поліції Анатолій Купрієць. - Під час переслідування із його салону пасажир під час руху викинув кілька розірваних купюр номіналом 500 грн, ймовірно, теж підроблених. Тож поліцейські вимушені були зупинятись, аби задокументувати ці обставини та речові докази.
На Житомирщині затримали одесита з фальшивими гривнями
Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
Водночас поліцейські встановили, що цього ж дня, близько 15.10, в аптеці селища Любар затриманий молодик також розрахувався фальшивкою.

Нині чоловіка, як з’ясувалось 28-річного жителя м. Одеси, затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Триває з’ясування всіх обставин та встановлення осіб спільників. Перевіряється можливість причетності затриманого до інших подібних фактів.

Відповідно до законодавства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 15
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Поліцейські Баранівського відділення затримали магазиного злодія (ФОТО)
» На Житомирщині поліцейські затримали двох магазинних злодіїв
» У Житомирі в магазині електротехніки затримано злодія
» У Житомирі поліцейські затримали розбійника та гвалтівника з Тернополя
» У Житомирі п'яний відвідувач торгівельного центру намагався винести пакет з продуктами
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+