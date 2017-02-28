На Житомирщині затримали одесита з фальшивими гривнями

27 лютого у Чуднові невідомий намагався розрахуватись купюрою номіналом у 500 грн з ознаками підробки. Продавець магазину повідомила про ситуацію до поліції і оперативники затримали чоловіка неподалік торгівельного закладу. Фальшивку вилучено та розпочато розслідування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Тривожне повідомлення надійшло до поліції увечері близько 21.00. Покупець, молодий чоловік, намагався розплатитись за дитячі іграшки п’ятисоткою із нещільного паперу та без голограм.
На зауваження продавця про несправжність грошей відреагував спокійно й вийшов, пообіцявши розміняти купюру в іншому місці, та повернутись.
Про ситуацію продавчиня сповістила до поліції. Схожого за прикметами молодика розшуківці затримали за 200 метрів від торгівельного закладу. Підозрілу купюру у нього було вилучено.
Водночас під час перевірки усіх обставин події поліцейські звернули увагу на немісцевий автомобіль «Tоyotа Corolla», що пересувався райцентром без визначеної мети. Вимогу інспекторів з безпеки дорожнього руху про зупинку водій транспортного засобу проігнорував, відтак поліцейські розпочали його переслідування.
- Вказане авто було виявлене за кілька десятків кілометрів у лісовому масиві неподалік смт. Вакуленчука, але без людей у ньому, - розповів начальник Чуднівського відділення поліції Анатолій Купрієць. - Під час переслідування із його салону пасажир під час руху викинув кілька розірваних купюр номіналом 500 грн, ймовірно, теж підроблених. Тож поліцейські вимушені були зупинятись, аби задокументувати ці обставини та речові докази.
Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
Водночас поліцейські встановили, що цього ж дня, близько 15.10, в аптеці селища Любар затриманий молодик також розрахувався фальшивкою.
Нині чоловіка, як з’ясувалось 28-річного жителя м. Одеси, затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Триває з’ясування всіх обставин та встановлення осіб спільників. Перевіряється можливість причетності затриманого до інших подібних фактів.
Відповідно до законодавства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.