У Радомишлі потерпілий у ДТП звернувся за допомогою до поліції лише через дві доби

27 лютого до Радомишльського відділення надійшло повідомлення про госпіталізацію 55-річного чоловіка з травмами, характерними для ДТП. Поліцейські встановили, що 25 лютого на потерпілого, який рухався на велосипеді, наїхала ВАЗівка. Усі обставини з’ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
До лікарні чоловіка привезли стурбовані родичі через погіршення його самопочуття. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці, а ще на тілі були садна та забої.
Під час першочергового з’ясування обставин поліцейські встановили, що чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду ще 25 лютого, близко 16.00, у с. Мірчі Радомишльського району.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе, нині слідчими вилучено велосипед, на якому пересувався потерпілий, та автомобіль ВАЗ-21011, що ймовірно причетний до пригоди. Призначено відповідні експертні дослідження.
Водночас поліцейські застерігають учасників дорожнього руху: відповідно до Правил дорожнього руху у разі вчинення ДТП водій має негайно зупинити транспортний засіб і залишатись на місці пригоди, крім кількох конкретно визначених випадків. Водночас водій не може переміщати транспортний засіб або предмети, що мають відношення до пригоди. Інші дії можуть тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, у тому числі позбавлення права керувати транспортними засобами.