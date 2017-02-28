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Затриманого на хабарі голову РДА взято під домашній арешт

Затриманого на хабарі голову РДА взято під домашній арештСлідчим відділом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, голову однієї із райдержадміністрацій затримано під час одержання хабара на суму 5 тис грн.

За результатом розгляду клопотання прокуратури області про взяття під варту рішенням Корольовського районного суду м. Житомира посадовцю обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

На даний час вирішується питання про оскарження рішення суду в апеляційному порядку.

Досудове розслідування триває.
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