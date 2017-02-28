У Малинському районі поліцейські затримали грабіжника

До поліції звернувся житель району із повідомленням про пограбування на залізничній станції. 26 лютого поліцейські встановили особу та затримали молодика, підозрюваного у вчиненні цього кримінального правопорушення. Нині йому загрожує покарання від штрафу до 4 річного ув’язнення, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Заявник розповів, що 23 лютого близько 22.00 невідомий на залізничній станції, неподалік смт. Гранітного Малинського району, силоміць відібрав у нього мобільний, особисті документи та 870 гривень. Чоловік саме йшов на електричку, коли його перестрів незнайомець, який спочатку попросив цигарку, а згодом пустив у хід кулаки.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
- Потерпілий повідомив про подію до поліції лише за кілька днів потому, коли від отриманих у сутичці травм йому стало зовсім зле і він звернувся за медичною допомогою, - розповів начальник Малинського відділення поліції Михайло Старовойт. – Проте нам вдалось досить детально відновити перебіг подій того вечора і встановити причетного до пограбування.
У результаті проведених поліцейськими заходів був затриманий 22-річний уродженець Дніпропетровщини, який лише 22 лютого прибув у Малинський район і тимчасово мешкав у селищі Гранітному. У молодика вилучено чужі речі.
Нині він затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Триває перевірка його можливої причетності до інших правопорушень.