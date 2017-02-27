Яндекс.Транспорт попередить мешканців Житомира та Коростеня про потрібну зупинку

У програмі Яндекс.Транспорт, яка запрацювала в Житомирі та Коростені восени минулого року, з'явилася нова функція — будильник, повідомили zamkova.info
у прес-службі компанії «Яндекс.Україна».
Досить побудувати маршрут, зазначити пункт призначення — і при під'їзді до потрібної зупинки Транспорт push-сповіщенням і звуковим сигналом попередить пасажира про те, що час виходити.
Будильник допоможе зорієнтуватися тим, хто їде незнайомим маршрутом, особливо якщо в автобусі або тролейбусі не оголошують назви зупинок. Він також стане у пригоді людям, які вважають за краще у дорозі читати книгу або слухати музику, а не рахувати зупинки: сповіщення працюють у фоновому режимі.
Нещодавно у Яндекс.Транспорті з'явився особистий кабінет із колекцією нагород. Їх можна отримати за різні досягнення, зокрема за використання програми після опівночі або, навпаки, рано-вранці. Із додаванням будильника нагород стало більше. Приміром, користувач, який проїхав із заведеним будильником шість кілометрів шляху, отримає значок Metropolitan Line, названий на честь першої лінії Лондонського метрополітену, довжина якої становила саме шість кілометрів.
Яндекс.Транспорт дозволяє стежити за рухом транспорту в реальному часі в Житомирі, Коростені, Києві, Ужгороді, Кам’янці-Подільському та Кам’янському. Ще у 24 містах програма показує інформацію про зупинки і маршрути транспорту. Для абонентів оператора lifecell трафік у Яндекс.Транспорті, Картах, Електричках і Навігаторі безкоштовний за умови підключення послуги «Соціальні мережі + Яндекс»
. Окрім України, Яндекс.Транспорт доступний у Росії, Казахстані, Білорусі, Фінляндії та Угорщині.
Будильник уже працює в Яндекс.Транспорті на Android, у програмі для iOS він з'явиться найближчими днями.