Поліція розшукала чоловіка, який «замінував» залізничний вокзал у Житомирі

Свій учинок житель Житомирського району пояснив перебуванням у нетверезому стані. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей чоловікові може загрожувати до 6 років ув’язнення, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Тривожне повідомлення від невідомого абонента надійшло на службу «102» 22 лютого близько 20 години. Анонім повідомив, що у Житомирі заміновано залізничний вокзал.
На місце події терміново виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки, представники інших екстрених служб. З приміщень вокзалу правоохоронці евакуювали працівників та громадян, які у цей час знаходилися у залі очікувань.
Потенційно небезпечну територію було очеплено і обмежено доступ до неї. Водночас було відтерміновано посадку-висадку пасажирів потягів та електричок.
Працівники вибухотехнічної служби за допомогою кінолога і службового пса обстежили приміщення та прилеглу до вокзалу територію. За результатами проведених заходів, жодних вибухових пристроїв або інших предметів, які б могли становити загрозу для людей, не виявлено.
Водночас інформація про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.
Як повідомив начальник Житомирського ВП ГУНП Михайло Сорока, поліцейські провели низку необхідних заходів для розшуку автора неправдивого повідомлення. У результаті з’ясували, що чоловік телефонував з вуличного автомата в обласному центрі. Згодом вдалося встановити і його особу. За підозрою у причетності до правопорушення було затримано 34-річного жителя Житомирського району.
У вчиненні протиправних дій чоловік зізнався, пояснивши їх перебуванням на той момент у нетверезому стані.
Нині досудове розслідування триває. Підозрюваному, за чинним законодавством, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.