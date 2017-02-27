У Житомирі пропонуватимуть ідеї модернізації музейного простору

Житомирський обласний краєзнавчий музей організовує зустріч, де обговорять нові тенденції в музейній справі, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Зокрема, ви можете долучитися своїми ідеями до модернізації музейного простору та дізнатися про нові віяння і підходи в дизайні музейних експозицій, використання мультимедійних засобів у сучасному музеї.
Зустріч проходитиме 1 березня в Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олега Ольжича.
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