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Житомирська ОДА розриває договір із перевізником через нетверезого водія та оголосить новий конкурс

Житомирська ОДА розриває договір із перевізником через нетверезого водія та оголосить новий конкурсІз перевізником, що працює на маршруті № 177 «Житомир-Висока Піч», буде розірвано договір, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.

Так відреагував голова ОДА Ігор Гундич на те, що 24 лютого перевізником допущено грубе порушення умов надання пасажирських послуг – на маршрут вийшов водій у нетверезому стані.

«Дав доручення негайно розірвати договір із перевізником, у якого на маршрут вийшов нетверезий водій. Вже сьогодні всіх попереджено. До середи чекаю пропозиції від перевізників, які бажають якісно обслуговувати 177 маршрут "Житомир-Висока Піч"», – повідомив Ігор Гундич.

Вчора перевізнику направлено листа про те, що із 3 березня 2017 року з ним буде розірвано договір на перевезення пасажирів. До цього часу Житомирська ОДА знайде іншого виконавця послуг.

Всі пропозиції щодо тимчасового обслуговування маршруту № 177 «Житомир-Висока Піч» приймаються до 01 березня 2017 року за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму. Довідки за тел.: (0412) 47-46-29.
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