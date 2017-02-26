Житомирська ОДА розриває договір із перевізником через нетверезого водія та оголосить новий конкурс

Із перевізником, що працює на маршруті № 177 «Житомир-Висока Піч», буде розірвано договір, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу ОДА.
Так відреагував голова ОДА Ігор Гундич на те, що 24 лютого перевізником допущено грубе порушення умов надання пасажирських послуг – на маршрут вийшов водій у нетверезому стані.
«Дав доручення негайно розірвати договір із перевізником, у якого на маршрут вийшов нетверезий водій. Вже сьогодні всіх попереджено. До середи чекаю пропозиції від перевізників, які бажають якісно обслуговувати 177 маршрут "Житомир-Висока Піч"», – повідомив Ігор Гундич.
Вчора перевізнику направлено листа про те, що із 3 березня 2017 року з ним буде розірвано договір на перевезення пасажирів. До цього часу Житомирська ОДА знайде іншого виконавця послуг.
Всі пропозиції щодо тимчасового обслуговування маршруту № 177 «Житомир-Висока Піч» приймаються до 01 березня 2017 року за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму. Довідки за тел.: (0412) 47-46-29.