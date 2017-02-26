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Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО

Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТОВиступи творчих колективів міста, розважальна програма та частування млинцями чекали на житомирян на вул. Михайлівській, в мікрорайонах Крошня, Маликова, Польова та в Гідропарку. Заходи з нагоди святкування Масляної стартували 25 лютого о 12.00 годині.

У Гідропарку 25 лютого діє спортивна локація. На березі річки Тетерів житомиряни також могли взяти участь у святкуванні Масляної за тисячорічними традиціями слов’ян.

На вулиці Михайлівській протягом двох днів, 25-26 лютого, діє дитяча зона.

Кульмінація святкування Масляної відбудеться 26 лютого в парку імені Ю. Гагаріна. Козацькі бої, майстер-класи та розваги, млинці, вареники, конкурси, театралізовані дійства, концерт, виступ АРТС-НОВА, видовищне піро-шоу, діджей Петро-Васильович та багато іншого чекай на житомирян.

Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО
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