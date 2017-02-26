Житомиряни розпочали святкування Масляної. ФОТО

Виступи творчих колективів міста, розважальна програма та частування млинцями чекали на житомирян на вул. Михайлівській, в мікрорайонах Крошня, Маликова, Польова та в Гідропарку. Заходи з нагоди святкування Масляної стартували 25 лютого о 12.00 годині.
У Гідропарку 25 лютого діє спортивна локація. На березі річки Тетерів житомиряни також могли взяти участь у святкуванні Масляної за тисячорічними традиціями слов’ян.
На вулиці Михайлівській протягом двох днів, 25-26 лютого, діє дитяча зона.
Кульмінація святкування Масляної відбудеться 26 лютого в парку імені Ю. Гагаріна. Козацькі бої, майстер-класи та розваги, млинці, вареники, конкурси, театралізовані дійства, концерт, виступ АРТС-НОВА, видовищне піро-шоу, діджей Петро-Васильович та багато іншого чекай на житомирян.