У власність держави повернуть майновий комплекс реабілітаційного центру, у якому лікуються учасники АТО

Позов прокуратури Житомирської області розглянув господарський суд Житомирської області та своїм рішенням визнав недійсним свідоцтво про незаконно набуте ДП «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур» право власності на майновий комплекс площею майже 7 тис м2 у лісопарковій зоні м. Житомира, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що ДП «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур», порушивши низку вимог чинного законодавства, набуло право власності на комплекс будівель площею майже 7 тис м2 у зоні відпочинку гідропарку, що на Корбутівці у м. Житомирі.
З метою захисту інтересів держави та місцевої територіальної громади, прокуратурою було заявлено позов про повернення майнового комплексу у власність держави.
Нагадаємо, що справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій, та за результатами розгляду касаційної скарги прокуратури області Вищим господарським судом направлена на повторний розгляд до господарського суду Житомирської області.
Під час нового розгляду суд погодився із доводами прокурора про те, що законний власник майнового комплексу - Фонд держмайна України, який уповноважений передавати його в оренду обласному медичному центру вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради.
Таким чином, за принципової позиції прокуратури Житомирської області, заклад охорони здоров’я, який лікує людей із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, у тому числі пенсіонерів та учасників АТО, буде використовуватися безпосередньо за цільовим призначенням.