Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:52 – Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки 
  • 16:47 – На військовому полігоні в Житомирській області загинув військовослужбовець 
  • 16:46 – У Житомирі на базі спорткомплексу «Динамо» планується відкриття нових соціально-спортивних проектів (ФОТО) 
  • 14:40 – Допоможіть знайти 15-річного хлопця! (ФОТО) 
  • 14:13 – "Гастрорлери" з Рівненщини нищать ліс на Житомирщині 

У власність держави повернуть майновий комплекс реабілітаційного центру, у якому лікуються учасники АТО

У власність держави повернуть майновий комплекс реабілітаційного центру, у якому лікуються учасники АТОПозов прокуратури Житомирської області розглянув господарський суд Житомирської області та своїм рішенням визнав недійсним свідоцтво про незаконно набуте ДП «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур» право власності на майновий комплекс площею майже 7 тис м2 у лісопарковій зоні м. Житомира, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Йдеться про те, що ДП «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур», порушивши низку вимог чинного законодавства, набуло право власності на комплекс будівель площею майже 7 тис м2 у зоні відпочинку гідропарку, що на Корбутівці у м. Житомирі.

З метою захисту інтересів держави та місцевої територіальної громади, прокуратурою було заявлено позов про повернення майнового комплексу у власність держави.

Нагадаємо, що справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій, та за результатами розгляду касаційної скарги прокуратури області Вищим господарським судом направлена на повторний розгляд до господарського суду Житомирської області.

Під час нового розгляду суд погодився із доводами прокурора про те, що законний власник майнового комплексу - Фонд держмайна України, який уповноважений передавати його в оренду обласному медичному центру вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради.

Таким чином, за принципової позиції прокуратури Житомирської області, заклад охорони здоров’я, який лікує людей із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, у тому числі пенсіонерів та учасників АТО, буде використовуватися безпосередньо за цільовим призначенням.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині державі повернуто майновий комплекс вартістю 7.7 млн грн
» Прокуратура припинила незаконне користування землею комунальної власності вартістю 1,5 млн грн
» За ініціативи СБУ прокуратурою Житомирської області заявлено позов про стягнення до державного бюджету 22 млн.гривень
» У Житомирі за втручання прокуратури державному підприємству повернено приміщення площею майже 380 м2
» Прокуратура у касації відстояла неправомірність надання землі у гідропарку
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+