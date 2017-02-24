Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:52 – Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки 
  • 16:47 – На військовому полігоні в Житомирській області загинув військовослужбовець 
  • 16:46 – У Житомирі на базі спорткомплексу «Динамо» планується відкриття нових соціально-спортивних проектів (ФОТО) 
  • 14:40 – Допоможіть знайти 15-річного хлопця! (ФОТО) 
  • 14:13 – "Гастрорлери" з Рівненщини нищать ліс на Житомирщині 

Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки

Житомирянин Сергій Кохан збудував на даху 5-поверхівки сонячну електростанцію (СЕС) та отримав «зелений» тариф, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки
Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки
Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки
Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки
Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки

У рамках проекту «Енергоефективність в місті Житомирі» консультанти з ЄЕВ компанії econcept AG разом з представниками виконавчих органів ради ознайомились з одним із прикладів впровадження енергоефективних заходів у місті Житомирі.

Сонячні батареї – це прилади, які перетворюють енергію сонячного світла в електричний струм. Коли мова заходить про чисту енергію та альтернативні способи її отримання, найперспективнішим та одним з найдоступніших способів сьогодні є облаштування таких батарей. Вже зараз, встановивши накопичувач сонячної енергії, можна суттєво зекономити на електроенергії.

Першим кроком при зведенні СЕС на даху багатоповерхівки є отримання дозволу від співмешканців (ОСББ) на оренду даху. Для отримання дозволу на розміщення СЕС потрібна згода не менше 75% мешканців. Для цього проводяться збори ОСББ і збираються підписи.

Як зазначив Сергій Кохан, йому довелось розбиратися у всіх юридичних нюансах самому, оскільки ОСББ в будинку було створене лише минулого року, а він був обраний головою ОСББ. Щоб мешканці погодилися на здачу частини даху в оренду, він взяв на себе відповідальність за ремонт орендованої частини даху та підтримку його у належному стані. А також сплату щомісячної оренди в розмірі 1 грн/м.кв.
Спроектував та виготовив конструкції для кріплення панелей Сергій Кохан самостійно. Монтаж здійснював із колегами.

«Енергії повністю вистачає для того, щоб забезпечити мою квартиру у якій, як і у всіх інших квартирах, є безліч електронних приладів. Будь-який мешканець нашого міста та нашої країни може це зробити та почати використовувати», – зазначив Сергій Кохан.

Якщо із приватними будинками все просто, то у багатоквартирних будинках збільшення виділеної потужності для квартири потребує також збільшення виділеної потужності для всієї багатоповерхівки.

За словами Сергія Кохана, він збільшив виділену потужність для своєї квартири з 1,5 до 30 кВт. Відповідно, для всього будинку (ОСББ) також прийшлося збільшити потужність ще на 30 кВт.

Оскільки Сергій Кохан оформлював «зелений» тариф для станції потужністю 30 кВт, відповідно лічильник для квартири довелося замінити на новий 3-фазний. Лічильник перенесли зі сходового майданчика в підвал і розмістили біля щитової, оскільки для нового лічильника потрібно було прокладати новий 3-фазний кабель.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 18
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі опалюється 96% будинків
» У Житомирі розповідали як утеплити садочки, школи та лікарні без бюджетних коштів
» Людмила Головченко: "Влада в Житомирі ігнорує проблеми людей"
» У зоні АТО загинув житомирянин. В Житомирі оголошено Дні жалоби
» Житомир залучає молодь до управління містом
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+