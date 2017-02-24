Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки

Житомирянин Сергій Кохан збудував на даху 5-поверхівки сонячну електростанцію (СЕС) та отримав «зелений» тариф, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
У рамках проекту «Енергоефективність в місті Житомирі» консультанти з ЄЕВ компанії econcept AG разом з представниками виконавчих органів ради ознайомились з одним із прикладів впровадження енергоефективних заходів у місті Житомирі.
Сонячні батареї – це прилади, які перетворюють енергію сонячного світла в електричний струм. Коли мова заходить про чисту енергію та альтернативні способи її отримання, найперспективнішим та одним з найдоступніших способів сьогодні є облаштування таких батарей. Вже зараз, встановивши накопичувач сонячної енергії, можна суттєво зекономити на електроенергії.
Першим кроком при зведенні СЕС на даху багатоповерхівки є отримання дозволу від співмешканців (ОСББ) на оренду даху. Для отримання дозволу на розміщення СЕС потрібна згода не менше 75% мешканців. Для цього проводяться збори ОСББ і збираються підписи.
Як зазначив Сергій Кохан, йому довелось розбиратися у всіх юридичних нюансах самому, оскільки ОСББ в будинку було створене лише минулого року, а він був обраний головою ОСББ. Щоб мешканці погодилися на здачу частини даху в оренду, він взяв на себе відповідальність за ремонт орендованої частини даху та підтримку його у належному стані. А також сплату щомісячної оренди в розмірі 1 грн/м.кв.
Спроектував та виготовив конструкції для кріплення панелей Сергій Кохан самостійно. Монтаж здійснював із колегами.
«Енергії повністю вистачає для того, щоб забезпечити мою квартиру у якій, як і у всіх інших квартирах, є безліч електронних приладів. Будь-який мешканець нашого міста та нашої країни може це зробити та почати використовувати», – зазначив Сергій Кохан.
Якщо із приватними будинками все просто, то у багатоквартирних будинках збільшення виділеної потужності для квартири потребує також збільшення виділеної потужності для всієї багатоповерхівки.
За словами Сергія Кохана, він збільшив виділену потужність для своєї квартири з 1,5 до 30 кВт. Відповідно, для всього будинку (ОСББ) також прийшлося збільшити потужність ще на 30 кВт.
Оскільки Сергій Кохан оформлював «зелений» тариф для станції потужністю 30 кВт, відповідно лічильник для квартири довелося замінити на новий 3-фазний. Лічильник перенесли зі сходового майданчика в підвал і розмістили біля щитової, оскільки для нового лічильника потрібно було прокладати новий 3-фазний кабель.