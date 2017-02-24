На військовому полігоні в Житомирській області загинув військовослужбовець

Як інформує прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, 24 лютого під час підготовки тактичного поля для проведення стрільб від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок розриву гранати РПГ-22, помер сержант-радіотелефоніст. За фактом загибелі військовослужбовця розпочато кримінальне провадження, проводяться першочергові слідчі дії.
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