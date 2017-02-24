У Житомирі на базі спорткомплексу «Динамо» планується відкриття нових соціально-спортивних проектів (ФОТО)

24 лютого відбулося засідання обласної президії ФСТ «Динамо», на якому підсумували результати роботи та спортивні досягнення вихованців за 2016 рік і окреслили перспективи на 2017. Зокрема, ініціювали створення на базі спорткомплексу кількох соціально-спортивних центрів, у тому числі військово-патріотичного виховання молоді, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Засідання пройшло під головуванням начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслава Печененка та за активної участі першого заступника голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Віктора Коржа.
Аналіз результатів роботи у 2016 році провів заступник голови обласного осередку ФСТ Леонід Українець, який відзначив низку позитивних аспектів. Зокрема, участь вихованців товариства у літніх Олімпійських іграх, перемоги спортсменів-динамівців у змаганнях чемпіонатів і Кубків Світу та Європи, а також 160 медалей здобутих їх вихованцями у 150 кубках України.
Проте більш детально доповідач зупинився все ж на існуючих проблемах в організації функціонування та належного утримання спорткомплексу. Минулого року було проведено великий обсяг ремонтних робіт та значно оновлено матеріально-технічну і спортивну бази. Однак актуальними залишаються питання заміни вікон, енергоефективності наявної опалювальної системи та інші.
Водночас на засіданні обговорили перспективи створення на базі спорткомплексу «Динамо» центрів військово-патріотичного виховання молоді, фізичної реабілітації спортсменів та з вивчення матеріальної частини зброї.
Майже 300 дітей займаються у дитячій юнацько-спортивній школі «Динамівець» у секціях з легкої атлетики, дзюдо, рукопашного бою, самбо. Цьогоріч заплановано старт занять ще у двох видах спорту.
- Щоб зберегти напрацьований позитивний досвід у розвитку фізичної культури і спорту сьогодні «Динамо», що фактично є громадською організацією, має шукати нові форми господарської діяльності, - сказав начальник ГУНП В’ячеслав Печененко. – Ми розуміємо наскільки важливо нині пропагування здорового способу життя серед молоді, створення умов для гармонійного розвитку дітей, залучення їх до занять спортом, а тому підтримуємо ініціативи товариства у цьому напрямі.
- ФСТ «Динамо» України отримало минулоріч лише 1% від фінансування спортивної галузі, проте динамівці складали 50% олімпійської збірної і завоювали 7 із 11 медалей, - наголосив перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Віктор Корж. – А це престиж і гордість країни. Ми шукаємо нові можливості і реалізуємо нові проекти для розвитку спорту.
Члени президії своїм рішенням визнали роботу обласного осередку товариства задовільною та підтримали внесені ініціативи щодо перспектив на 2017 та залучення інвесторів до розбудови комплексу.