"Гастрорлери" з Рівненщини нищать ліс на Житомирщині

Державною лісовою охороною ДП «Попільнянське ЛГ» затримано лісопорушників з Рівненщини, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Сьогодні, 24.02.2017 року близько 5-ї години ранку, державною лісовою охороною ДП «Попільнянське ЛГ» на землях лісогосподарського призначення у Попільнянському районі виявлено незаконну рубку двох дерев породи дуб та лісопорушників, які завантажили сортименти дуба у вантажний мікроавтобус та намагалися втекти з місця події.
Однак, лісопорушники відчули загрозу щодо їх затримання та на автодорозі сполучення Попільня-Житомир розвантажили з автомобіля незаконно зрубану деревину на обочині дороги.
Та порушникам не вдалося зникнути, спільно з працівниками державної екологічної інспекції у Житомирській області та працівників поліції цей автомобіль зупинено та встановлено, що особи (в кількості 5 чол.) є мешканцями Рівненської області.
Про факт лісопорушення повідомлено правоохоронні органи.
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