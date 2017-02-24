Допоможіть знайти 15-річного хлопця! (ФОТО)

22 лютого пішов з дому та не повернувся житель с. Горбулів Черняхівського району Вадим Фалєєв. Поліцейські розшукують юнака та просять повідомити будь-яку інформацію щодо місця його перебування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
За словами рідних зниклого, які звернулись до поліції уранці 23 лютого, близько 7 ранку 22 лютого 2017 року хлопець сів на рейсовий автобус, що прямував до м. Житомира. З тих про його місце знаходження нічого невідомо.
Юнак проживає у с. Горбулові разом з батьком, бабусею та молодшою сестрою. Він навчається у 10 класі місцевої школи. Раніше хлопець самостійно пускався у мандри, але швидко повертався.
Прикмети хлопця: на вигляд 15 років, зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, коротке.
Був одягнений: у чорну шапку, коротку дублянку чорного кольору, сині джинси, зимні чорні утеплені кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вадима, повідомте до поліції за телефонами: (04143) 4-14-05, на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.