Житомирян запрошують приєднатись до резонансного соціального проекту

Резонансний проект «Ідеальний паблік» нещодавно відновив свою роботу в соцмережах. Специфіка цього проекту полягає в унікальній інформації, котрою, як запевняють організатори, неможливо не поділитися. Ідея поширювати корисний контент набула вірусного ефекту і моментально отримала розголос в соціальних мережах — лише протягом першого дня до спільноти приєдналось понад 5 тисяч людей.
«Ідеальний паблік» — ц є абсолютно новий і безкоштовний спосіб щодня отримувати корисні статті, списки найкращих книг та фільмів, сайти для саморозвитку і навчання, а також найкращі сервіси і програми.
Автори проекту запрошують приєднатись усіх охочих мешканців Житомира.
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