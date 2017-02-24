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На Житомирщині триває підписання контрактів на службу в ЗСУ

На Житомирщині триває підписання контрактів на службу в ЗСУЗ початку 2017 року 159 жителів Житомирської області підписали контракт на службу в Збройних Силах України, з яких найбільше в Бердичівському, Житомирському, Новоград-Волинському та Малинському районах. Станом на 22.02.2017 більш ніж на 70 % виконано план Бердичівським ОМВК, Малинським РВК по м. Малин, Радомишльським РВК, Хорошівським РВК. Новоград-Волинським РВК по м. Новоград-Волинський план вже перевиконано на 20 % і становить 120 %, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Для проходження військової служби за контрактом необхідно подати до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання чи перебування заяву, а військовослужбовці строкової військової служби подають рапорт на ім’я командира військової частини з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей.

Нагадуємо, що грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації та терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7000 грн.

Один раз на рік надається:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів);
грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 406 з червня 2015 року впроваджено грошову винагороду для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом (рядовому складу — вісім мінімальних заробітних плат, особам сержантського та старшинського складу — дев’ять мінімальних заробітних плат, особами офіцерського складу — десять мінімальних заробітних плат.

Нагадуємо, що в 2016 році на Житомирщині підписано 2181 контракт.
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