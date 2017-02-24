Управління охорони здоров’я ОДА без керівника

Із 23 лютого Олександр Торбас очолює обласний медичний центр вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Розпорядженням голови ОДА Ігоря Гундича його 22 лютого звільнено з посади начальника управління охорони здоров’я ОДА та переведено на роботу в обласний медичний центр вертебрології і реабілітації.
«Звільнити Торбаса Олександра Михайловича з посади начальника управління охорони здоров’я Житомирськаої обласної державної адміністрації 22 лютого 2017 року у зв’язку з переведенням, за його згодою, в обласний медичний центр вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради», – йдеться у документі.
Нагадаємо, нещодавно голова ОДА звільнив начальника управління екології та природних ресурсів і директора департаменту праці та соціального захисту населення ОДА.
До 1 березня приймаються документи на відкриту вакансію начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
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