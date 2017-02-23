На Житомирщині затримано на хабарі у 5 тис грн. голову райдержадміністрації

У четвер, 23 лютого 2017 року, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ, працівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ затримано голову однієї із райдержадміністрацій області під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 5 тис грн, повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Керівник району за таку суму пообіцяв приватному підприємцю не перешкоджати підприємницькій діяльності, пов’язаній із каменеобробкою.
Посадовця затримано удень, близько 16.00 год, після одержання ним неправомірної вигоди у власному службовому кабінеті райдержадміністрації.
На даний час у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, триває досудове розслідування, яке проводиться слідчим відділом прокуратури Житомирської області.
Неправомірну вигоду вилучено, вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.