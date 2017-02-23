У Житомирі поліцейські затримали злодія-гастролера з Чернівців

22 лютого працівники Управління карного розшуку ГУНП затримали молодика, який щойно вчинив крадіжку двох телефонів із магазину. Встановлено, що парубок раніше судимий за грабежі та розбої і звільнився з місць позбавлення волі лише кілька місяців тому по «закону Савченко», повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
На одній з центральних вулиць Житомира оперативники карного розшуку звернули увагу на молодика, який вибіг з магазину та швидким кроком подався у двори багатоповерхівок. Там парубок зняв з мобільного, що тримав у руках, чохол та заховав у снігу.
Така поведінка видалась підозрілою поліцейським і вони затримали хлопця для з’ясування всіх обставин.
Уже згодом, поспілкувавшись з продавцями магазину, звідки вийшов затриманий, оперативники дізнались, що у двох із них із робочого столу щойно були викрадені мобільні загальною вартістю до 10 тисяч гривень.
Ці гаджети працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції, які прибули на місце, вилучили у парубка.
Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Чоловіка, як встановлено 29-річного жителя м. Чернівців, затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
- Раніше він неодноразо притягувався до кримінальної відповідальності і не так давно вийшов з ув’язнення, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – За словами парубка, до Житомира він приїхав кілька днів тому «у гості». Нині ми перевіряємо можливість його причетності до інших злочинів.
Хлопцеві може загрожувати арешт від 3 до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.