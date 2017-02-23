Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 23:55 – У Житомирі дороги будуть ремонтувати у три етапи 
  • 23:40 – Обласне керівництво запевнило підприємства, що на Житомирщині не буде "віялових" відключень 
  • 23:37 – На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара 
  • 11:37 – На Житомирщині СБУ заблокувала канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину. Фото 
  • 11:21 – На Житомирщині у жахливому ДТП, загинули двоє та травмовано троє людей (ФОТО) 

У Житомирі поліцейські затримали злодія-гастролера з Чернівців

У Житомирі поліцейські затримали злодія-гастролера з Чернівців22 лютого працівники Управління карного розшуку ГУНП затримали молодика, який щойно вчинив крадіжку двох телефонів із магазину. Встановлено, що парубок раніше судимий за грабежі та розбої і звільнився з місць позбавлення волі лише кілька місяців тому по «закону Савченко», повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

На одній з центральних вулиць Житомира оперативники карного розшуку звернули увагу на молодика, який вибіг з магазину та швидким кроком подався у двори багатоповерхівок. Там парубок зняв з мобільного, що тримав у руках, чохол та заховав у снігу.

Така поведінка видалась підозрілою поліцейським і вони затримали хлопця для з’ясування всіх обставин.

Уже згодом, поспілкувавшись з продавцями магазину, звідки вийшов затриманий, оперативники дізнались, що у двох із них із робочого столу щойно були викрадені мобільні загальною вартістю до 10 тисяч гривень.

Ці гаджети працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції, які прибули на місце, вилучили у парубка.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіка, як встановлено 29-річного жителя м. Чернівців, затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

- Раніше він неодноразо притягувався до кримінальної відповідальності і не так давно вийшов з ув’язнення, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – За словами парубка, до Житомира він приїхав кілька днів тому «у гості». Нині ми перевіряємо можливість його причетності до інших злочинів.

Хлопцеві може загрожувати арешт від 3 до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 23
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Новограді-Волинському поліцейські викрили молодика, який упродовж 15 хвилин пограбував двох людей
» У Бердичеві міліціонери викрили злодія ще до повідомлення про крадіжку з магазина (ФОТО)
» Поліцейські Баранівського відділення затримали магазиного злодія (ФОТО)
» Житомирські оперативники затримали «мобільного» грабіжника
» У Житомирі поліцейські затримали крадіїв-гастролерів
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+