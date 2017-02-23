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На Яндекс.Картах пройшла декомунізація вулиць у Житомирській області

На Яндекс.Картах пройшла декомунізація вулиць у Житомирській областіПісля набуття чинності Закону про декомунізацію карти українських міст і сіл змінилися до невпізнання. Яндекс вивчив, які нові назви вибрали для вулиць Житомирської області, що потрапили під дію закону.

За рік на Яндекс.Картах у зв’язку з декомунізацією було перейменовано понад 630 вулиць Житомирщини. За цим показником вона посідає сьоме місце серед регіонів країни, випереджаючи Запорізьку область (570 перейменувань) та поступаючись Полтавській (близько 700).

Першочергово на Житомирщині перейменовували вулиці Щорса та «жовтневі» (Жовтнева; 10, 20, 40, 50 років Жовтня тощо). Ось яких назв, за даними Яндекса, зникло з карти області найбільше:

1. Жовтнева/Жовтня – 26
2. Щорса – 25
3. Піонерська – 23
4. Леніна – 22
5. Комсомольська – 21

Замість «радянських» вулиць на карті з'явилися Вишневі та Калинові, Центральні й Сонячні, Успенські та Покровські. Ось яких назв у регіоні додалося більше, ніж інших:

1. Калинова – 8
2. Січових Стрільців – 8
3. Героїв Крут – 7
4. Мазепи – 7
5. Центральна – 7

На Яндекс.Картах пройшла декомунізація вулиць у Житомирській області

Якщо говорити про теми, яким віддавали перевагу при виборі нових назв вулиць, то на першому місці була релігія та події, що відображають новітню історію України. За даними Яндекса, у Житомирській області з’явилось 17 вулиць, названих на честь церковних свят чи святих, наприклад Покровська, Різдвяна та Святотроїцька. Стільки ж з’явилося вулиць Героїв Майдану, Добровольчих Батальйонів, Небесної Сотні тощо.

На другому місці – «деревні» назви: Тополина, Каштанова, Вишнева та інші (13 нових).

Іноді під перейменування потрапляла чи не єдина вулиця в селі. Так, колишня Жовтнева в селі Червона Зірка стала Зеленою. Село, своєю чергою, теж змінило назву і стало Лісовим.

Досить часто вулицям намагалися підібрати «зручні» назви, схожі на старі за звучанням або змістом. Наприклад, у селі Кикишівка Жовтневу перейменували на Осінню, а у Баранівці Радянська вулиця стала Європейською.

На Яндекс.Картах пройшла декомунізація вулиць у Житомирській області

Ще кілька цікавих фактів про декомунізацію вулиць в Україні можна прочитати у блозі Яндекс.України: https://yandex.ua/blog/company/dekomun-zats-ya-2-vse-na-kartu.
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