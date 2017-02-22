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У Житомирі дороги будуть ремонтувати у три етапи

У цьому році в Житомирі змінять підхід до ремонтів автодоріг. Про це на прес-конференції розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
У Житомирі дороги будуть ремонтувати у три етапи
У Житомирі дороги будуть ремонтувати у три етапи

Починаючи з березня цього року комунальники почнуть проводити аварійний ремонт. Підчас аварійного ремонту будуть залатані найбільш пошкоджені ділянки доріг. Такий ремонт не дає жодних гарантій якості. Його проводитимуть, щоб засипати велику кількість ям, які утворилися після зими.

Після аварійного ремонту буде проведено поточний ремонт – фрезерування ям та укладка нового асфальту. Такі ремонтні роботи робляться коли немає фінансової можливості укласти нове покриття по всій ділянці дороги.

Після цього буде проведено третій вид робіт – капітальний ремонт доріг.

«Капремонт ми почнемо робити в середині квітня. Це пов’язано з тим, що має з ґрунту піти вода та забезпечений відповідний температурний режим. Для того щоб провести якісний капремонт буде замінюватися «подушка» під покриттям, яку устелять на глибині до одного метра. Після проведення цих робіт з дотриманням всіх технічних норм укладатиметься асфальт товщиною не менше 7 сантиметрів», - каже Сергій Сухомлин.

На ділянках де буде проведений капремонт покриття нанесуть пластикову розмітку. Також під час капремонту доріг будуть замінені всі комунікації.

На ремонти доріг у Житомирі планують виділити близько 40 мільйони гривень.
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