Обласне керівництво запевнило підприємства, що на Житомирщині не буде "віялових" відключень

На цьому під час чергового засідання Ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації наголосив голова ОДА Ігор Гундич. Зокрема, він відзначив, що ситуацією сьогодні стурбовані всі, адже всі прекрасно розуміють, що відключати підприємства – не варіант:Ігор Гундич зауважив, що в понеділок мав зустріч з керівництвом "Житомиробленерго", яке зі свого боку запевнило його, що Житомирщину "віялові" відключення не торкнуться:"Я запитав його, що буде з "віяловими" відключеннями, і він сказав мені, що проблеми немає і бути не повинно, тому що ми живимося не від тих станцій, які працюють десь там, на півдні чи на сході. Нам заходить електроенергія з Вінницької сторони. Тому він сказав, що проблеми в цьому немає і не повинно бути – це однозначно".Також учасники Ради з питань залучення інвестицій обговорили поточні проблемні питання, що стають на заваді нормальній роботі підприємств. Попереднє засідання Ради, яке відбулося в середині листопада минулого року, проходило в такому ж режимі. Тоді Ігор Гундич дав ряд доручень на підтримку і вирішення проблем підприємств з іноземними інвестиціями. Станом на сьогодні вже виконано близько 80 % із того, що було заплановано. "Це непоганий результат, однак потрібно зробити так, щоб було 100 %", – наголосив голова облдержадміністрації. Підприємці ж, зі свого боку, відзначають, що задоволені і самою співпрацею, і рівнем сприяння та зацікавленості з боку владних структур:"Практично всі питання, які ми підняли минулого разу, вже вирішені. У мене була розмова з радою директорів нашої управляючої компанії і запевнив їх в тому, що місцева влада готова підтримувати сам бізнес і його розвиток. За останній час ми розширили виробничі потужності і більше 8 мільйонів гривень вклали безпосередньо в саме обладнання. Так що в цьому плані ми також доносимо інформацію про те, що Житомирська область є привабливою для інвестицій, і стараємося підтримувати цей імідж", – наголосив генеральний директор ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" Іван Злобов.