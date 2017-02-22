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На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара

У середу, 22 лютого 2017 року, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та управління внутрішньої безпеки в Житомирській області цього Департаменту затримано під час одержання неправомірної вигоди на суму 10 тис грн заступника начальника одного із відділень поліції в області, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.
На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара
На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара
На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара
На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара

За таку суму керівник відділення поліції пообіцяв місцевому жителю не притягувати його до кримінальної відповідальності.
Майора поліції затримано вдень, біля 15.00 год, безпосередньо у службовому автомобілі, поблизу одного із місцевих кафе селища міського типу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України проводить слідчий відділ прокуратури Житомирської області.
Неправомірну вигоду вилучено, вирішується питання про повідомлення про підозру та відсторонення від посади.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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