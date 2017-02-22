На Житомирщині заступника начальника відділення поліції затримали під час одержання 10 тис грн хабара

У середу, 22 лютого 2017 року, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та управління внутрішньої безпеки в Житомирській області цього Департаменту затримано під час одержання неправомірної вигоди на суму 10 тис грн заступника начальника одного із відділень поліції в області, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
За таку суму керівник відділення поліції пообіцяв місцевому жителю не притягувати його до кримінальної відповідальності.
Майора поліції затримано вдень, біля 15.00 год, безпосередньо у службовому автомобілі, поблизу одного із місцевих кафе селища міського типу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України проводить слідчий відділ прокуратури Житомирської області.
Неправомірну вигоду вилучено, вирішується питання про повідомлення про підозру та відсторонення від посади.
Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.