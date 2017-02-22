Ситуація з крадіжками лісу на Житомирщині ускладнюється

Лісівники звертаються за допомогою до всіх небайдужих.
21 лютого близько другої години дня, біля с. Кам’янка Житомирського району державною лісовою охороною Богунського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» було затримано лісопорушників, які перевозили деревину породи дуб. Особи не мали супровідних документів на перевезення лісопродкуції, а зрізана деревина була немаркована та без бирок, що свідчить про її нелегальне походження. На місце події були викликані працівники СБУ та слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції, повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
В результаті розслідування виявлено незаконну рубку двох дубів об’ємом 1,76 м3 в лісовму кварталі Богунського лісництва Житомирського лісгоспу, чим заподіяно шкоду лісовому господарству на суму понад 17 тисяч грн. На місці події було встановлено особи правопорушників та лісовою охороною складено відповідні матеріали про порушення лісового законодавства.
Цього ж дня працівники лісової охорони державного підприємства «Житомирський військовий лісгосп» близько 8 години ранку в лісовому кварталі Корбутівського військового лісництва виявили факт самовільної рубки 5-ти дерев дуба звичайного, про що відразу телефоном було повідомлено чергову частину Олевського та Лугинського відділу поліції.
За «гарячими» слідами лісівники виявили незаконно зрізану деревину в кількості 10 колод загальним об’ємом 6,315 м3 на полі поблизу села Вербівка Лугинського району.
Лісопродукцію вилучено та перевезено на зберігання в с. Нові Білокоровичі. Від місця знахідки сліди автомобіля привели до однієї з хат села Вербівка, де на подвір’ї стояв ЗІЛ-131 без номерних знаків. Як завжди, на територію двору працівників лісової охорони господарі не впустили.
Матеріали справи направленні до Олевського відділу поліції. Сума збитку становить 81534,87 грн.
Знову ж таки 21 лютого в другій половині дня помічник лісничого Красноставського лісництва державного підприємства «ЛДЛАП Лугинський держлісгосп АПК» в ході виконання своїх посадових обов’язків залишив автомобіль на автодорозі, а сам пішов на ділянку, де велися роботи працівниками лісництва. Коли ж чоловік повернувся, то побачив, що його автомобіль пошкоджений: розбите лобове та заднє скло.
Лісівник звернувся у місцевий відділок поліції із заявою щодо встановлення винних та притягнення їх до відповідальності. До того ж він має всі підстави повязувати цей напад з нещодавнім фактом затримання лісопорушників.
Фактично щоденно державна лісова охорона виявляє незаконні рубки у держлісфонді або затримує «чорних» лісорубів. Останнім часом почастішали випадки погроз лісівникам з боку лісопорушників, скоєння нападів на них та пошкодження їх транспортних засобів. В переважній більшості випадків правоохоронним органам відомі особи зловмисників, відомо, на якому транспортному засобі вони вивозять деревину з лісу, і куди її відвозять. Однак ситуація жодним чином не покращується. «Чому?» - питання, на яке лісівники чекають відповіді.
Лісівники звертаються до всіх небайдужих, громадських організацій, громадських активістів з проханням у сприянні виявлення та попередження незаконних рубок лісу. На сьогодні в кожному лісогосподарському підприємстві створено рейдові бригади, які цілодобово ведуть патрулювання. Проте, як бачимо, самотужки впоратися з цією проблемою не мають змоги.
Нагадаємо, що впродовж минулого року 103 справи лісівники передали до правоохоронних органів, за ними відкрито 90 кримінальних проваджень. Проте до судів передано всього 5 справ, і лише у двох - винесено рішення.