На Житомирщині СБУ заблокувала канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину. Фото

Потужний канал збуту та контрабанди відбірного бурштину-сирцю ліквідували співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з поліцією, повідомили zamkova.info в прес-групі УСБ України в Житомирській області.
Декілька мешканців Коростенського району-місцеві кримінальні «авторитети» через розгалужену мережу скуповували бурштин-сирець великої фракції, незаконно видобутий у північних районах області.
Надалі «сонячний камінь» зловмисники реалізовували своїм спільникам – громадянам однієї з країн Азії, які через своїх посередників переправляли його до країн Далекого Сходу.
Правоохоронці затримали шістьох місцевих кримінальників та чотирьох іноземців в одному з ресторанів Коростеня. У затриманих вилучено травматичну зброю, готівку та більше п’яти кілограмів відбірного бурштину різних фракцій орієнтовною вартістю майже мільйон гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Також перевіряється законність підстав перебування іноземців на території нашої держави.
Перевіряється законність підстав перебування іноземців на території нашої держави.
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