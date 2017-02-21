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У Житомирі молодик із нібито потерпілого став реально підозрюваним

У Житомирі молодик із нібито потерпілого став реально підозрюваним27-річний парубок заявив до поліції про вчинення відносно нього грабежу. Проте, коли оперативники детально розібрались у ситуації, з’ясувалось, що заявник сам відніс свої речі до ломбарду. Тож тепер поліцейські розслідують завідомо неправдиве повідомлення про злочин, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

До поліції чоловік звернувся 31 січня і розповів, що пізнього вечора його побили троє невідомих та відібрали 930 грн, мобільний і посвідчення водія. Потерпілий вказав, що подія сталася у центрі міста, близько 22.00, а сума завданого збитку становить майже 6 тисяч гривень. Окрім того, у чоловіка було діагностовано закриту черепно-мозкову травму, численні забої та садна обличчя і рук.

Отримавши таке повідомлення, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) ККУ. Оперативники ретельно перевіряли надані відомості, щоб з’ясувати особи нападників. Потерпілий, хоч і перебував у стані алкогольного сп’яніння, все ж описав зовнішність своїх кривдників.

Втім, як згодом встановили поліцейські, до цього грабежу особи, на яких вказував заявник, не причетні, оскільки факту пограбування не було.

Поліцейські відшукали мобільний телефон заявника в одному з ломбардів міста, а потрапив він туди, як з’ясувалось, з доброї волі власника.

Як вдалося встановити, того вечора заявник разом із знайомим та його співмешканкою «відпочивали». Коли закінчились гроші, а бажання продовжити «застілля» - ні, вирішили закласти телефон. Вечір продовжився, але в якийсь момент між чаркувальниками виник конфлікт «через даму» і у результаті – заявник без грошей, телефону та з синцями попрямував додому. Там довелось якось пояснювати появу у такому вигляді.

Відтак, як пояснив сам чоловік, згадав, що близько місяця тому він був випадковим свідком пограбування і вирішив скористатись ситуацією, щоб не відповідати за накоєне перед домашніми.

- Поліцейські швидко викрили неправдивість свідчень чоловіка, проте прикро за час, потрачений на перевірку цього повідомлення. Сам молодик свою вину визнає, однак тепер із потерпілого він став фігурантом кримінального провадження, розпочатого за ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) ККУ, - прокоментував начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Такі дії українським законодавством караються виправними роботами терміном до 2 років, піврічним арештом або обмеженням волі до 3 років чи ув’язненням до 2 років. Тож поліцейські застерігають громадян від подібних хибних заяв.
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