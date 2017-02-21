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У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)

У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)10 січня у Коростенському районі було виявлено тіло 54-річного таксиста з колото-різаними ранами. Автомобіль чоловіка знайшли за кілька кілометрів від села з механічними ушкодженнями. У результаті проведеного комплексу заходів 20 лютого поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Триває подальше досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті в одному із сіл Коростенського району надійшло до місцевого відділу поліції близько 20 години 10 січня.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Коростенського ВП. Під час огляду на тілі загиблого, як з’ясувалося жителя райцентру, було виявлено декілька колото-різаних ран.

Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час першочергових заходів поліцейські знайшли автомобіль убитого з механічними пошкодженнями в кюветі на узбіччі автодороги неподалік с. Мединівки.

У подальшому оперативники та слідчі провели низку слідчо-розшукових заходів, необхідних для з’ясування обставин тяжкого злочину та встановлення особи, причетної до його вчинення.

Так, стало відомо, що того фатального вечора загиблий взяв замовлення на доставку клієнта в одне з сіл району, де згодом і знайшли його тіло.

Його пасажир, як згодом з’ясувалось, замість розрахуватись з водієм, наніс йому ножові поранення та покинув чоловіка, відтягнувши тіло з дороги до закинутої будівлі, а сам поїхав на його автомобілі «ЗАЗ VIDA». Втім, петляючи без цільно по засніженим грунтовим дорогам, він кілька разів потрапляв у замети, поки врешті не впорався з керуванням та, перекинувши авто, опинився у кюветі. Зрозумівши, що самому машину не витягти, залишив її, забравши усі цінні речі водія.

- Ми встановили місця знаходження частини майна загиблого: радіостанцію, мобільний телефон, автомагнітолу. Щось вилучили з ломбарду та сховку, інше - у нових власників, - розповів начальник ГУНП В’ячеслав Печененко. – Нині проводяться необхідні слідчі дії для остаточного з’ясування усіх обставин вбивства.

Кримінальне провадження ведеться відразу за кількома статтями Кримінального кодексу – ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 187 (Розбій) та ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Чоловікові, який, до речі, є наркозалежним та фігурує і в провадженнях, пов’язаних із крадіжками, може загрожувати до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)
У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)
У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)
У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)
У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві такиста (ФОТО)
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