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На Житомирщині ювенальними прокурорами поновлено права понад однієї тисячі дітей

На Житомирщині ювенальними прокурорами поновлено права понад однієї тисячі дітейПрокуратура Житомирської області активно реалізовувала протягом 2016 року надані законом повноваження щодо представницької діяльності у судах з питань захисту прав і свобод дітей, інтересів держави у сфері охорони дитинства, що сприяло досягненню реальних результатів роботи, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зокрема, у сфері охорони дитинства протягом минулого року розпочато 7 кримінальних проваджень, до суду заявлено 48 позовів на загальну суму 11 млн 567 тис грн.

Ювенальними прокурорами області забезпечено участь у розгляді судами 200 справ щодо захисту прав дітей. Заходами представницького характеру поновлено права понад однієї тисячі дітей.

Завдяки активній позиції прокурорів, поновлено права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання належних їм соціальних стипендій та виплат.

Усього у 2016 році керівниками місцевих прокуратур до судів направлено 16 позовних заяв про зобов'язання нарахувати та виплатити одноразову грошову допомогу 22 дітям - випускникам шкіл-інтернатів на загальну суму 160,8 тис грн.

Судами усі позови цієї категорії задоволені і на даний час реально виконані.

На захист житлових та майнових прав дітей органами прокуратури заявлено 13 позовів на суму 292 тис грн про накладення заборони на відчуження житла, зобов’язання органів місцевого самоврядування постановити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на квартирний облік, про визнання права власності на земельні ділянки, житло у порядку спадкування тощо.

У зв'язку із законодавчими змінами, роботу органів прокуратури переорієнтовано на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства.
Таким чином, як свідчать результати роботи за минулий рік, прокурорами на захист інтересів держави у даній сфері заявлено 10 позовів про визнання недійсними договорів оренди майна навчальних закладів площею 527 кв. м. на загальну суму 525 тис грн.

Також ювенальними прокурорами вживалися заходи щодо поновлення законності і з інших питань.

Наприклад, у зв’язку із відсутністю контролю уповноважених органів, не забезпечувалося цільове використання земельних ділянок, переданих навчальним закладам у постійне користування для здійснення науково-виробничої діяльності.

Під час вивчення додержання вимог чинного законодавства при користуванні землею професійно-технічних навчальних закладів, встановлено порушення та вжито заходів прокурорського реагування.

Зокрема, до суду пред’явлено 4 позови щодо захисту інтересів держави у сфері земельних правовідносин на загальну суму 10 млн 177 тис грн, площа земельних ділянок при цьому становить майже 390 га. За результатами розгляду трьох позовів припинено незаконне використання та забезпечено повернення навчальним закладам земель загальною площею 229,6 га, вартістю 6 млн 884 тис грн.
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