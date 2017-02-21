Незаконну рубку лісу виявляють на Житомирщині

18 лютого працівники лісової охорони державного підприємства «Олевське лісове господарство» близько 7-ї години ранку в лісовому кварталі Камянського лісництва виявили факт самовільної рубки шести дерев сосни, про що відразу телефоном було повідомлено чергову частину Олевського відділу поліції,
повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Разом з працівниками поліції за слідами гужових саней, на яких вивозилась самовільно зрубана лісопродукція, працівники лісової охорони прийшли до стрічкопильні, яка розташована на території домогосподарства гр. П., жительки с. Лопатичі Олевського району. На територію господарства власники ні працівників поліції, ні працівників лісової охорони не пустили.
Варто додати, що лісопродукція з самовільної рубки, скоєної 27.01.2017 року, де сума збитку складає 48436 грн., була завезена також на цю пилораму. Однак, жодного рішення за цим фактом до цього часу не прийнято.
Наступного дня о 1 год. 30 хв. майстер лісу Камянського лісництва цього ж лісгоспу повідомив лісничого про те, що вже в іншому кварталі лісництва працює техніка, ймовірно трактор. Той негайно повідомив чергову частину Олевського ВП та спільно зі слідчо-оперативною групою лісівники виїхали в зазначений вище квартал.
Однак затримати лісопорушників на місці скоєння самовільної рубки не вдалося, ймовірно, їх попередили спільники. Натомість виявлено 7 самовільно зрубаних дерев дуба. За слідами міні-тракторів працівники лісової охорони спільно з правоохоронцями вийшли на територію Рівненської області між селами Нетреба та Кисоричі Рокитненського району, де на автодорозі сліди обірвалися через пожвавлений автомобільний рух. Шкода, нанесена лісу, складає 72711 гривень.
Того ж дня рейдова бригада Коростенського лісгоспу затримала гр. В., жителя села Ковбащина Коростенського району, який скоїв самовільну рубку 4 дерев породи дуб загальною массою 14 кубічних метрів на території Ушомирського лісництва. Шкода, нанесена лісу, становить майже 67 тисяч грн.
Матеріали по цій справі направленні до Коростенського райвідділу поліції.
Близько півночі інша бригада лісової охорони виявила факт самовільної рубки 3 дерев дуба на території Шершнівського лісництва загальною масою 9 кубічних метрів. Шкода становить 45,2 тисячі грн.
На місці скоєння лісопорушення був затриманий вантажний мікроавтобус, в якому перебували 2 жителів міста Коростень та знаряддя для навантаження деревини. Ведеться слідство.