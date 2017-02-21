На Житомирщині у жахливому ДТП, загинули двоє та травмовано троє людей (ФОТО)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 лютого о 17.00 у м. Коростені, де на перехресті зіткнулися автомобілі «Фольксваген Поло» та «Део Есперо», повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Унаслідок ДТП загинули двоє пасажирів «Фольксвагена» та ще двох було травмовано. Їх та водія другого автомобіля госпіталізовано. Поліція розпочала досудове розслідування.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Коростенського відділу поліції.
За попередньою інформацією, на перехресті вулиць водій автомобіля «Фольксваген Поло», 40-річний житель райцентру, при здійсненні маневру повороту не надав перевагу в русі автомобілю «Део Есперо» під керуванням 30-річного місцевого жителя, який рухався у зустрічному напрямку.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів на місці події загинули двоє пасажирів автомобіля «Фольксваген», віком 47 та 25 років. Ще двоє пасажирів «Фольксваген», віком 39 та 36 років, а також водій «Део» із травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до міської лікарні.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин ДТП.
Водій автомобіля «Фольксваген» затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу.
Відповідно до законодавства чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.