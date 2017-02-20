У Коростені поліцейські затримали парубків, які внадились грабувати торгівельний намет (ФОТО)

Упродовж лютого парубки двічі уночі вривались до намету, поблизу місцевого автовокзалу, та нахабно викрадали солодощі, напої та інші товари. 18 лютого поліцейські затримали обох молодиків і нині вони дають свідчення у відділку, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Власник торгівельного намету розповів, що перше пограбування сталося 1 лютого. Підозрілий шум уночі, близько 2.00, почув охоронник автовокзалу та вирішив перевірити, що сталося.
Чоловік підійшов до намету, розташованого неподалік, та побачив пошкоджені двері і силуети у магазині. Охоронник намагався затримати нічних візитерів, однак парубки виявилися спритнішими та, завдавши кілька ударів літньому чоловікові, втекли.
Тоді було викрадено чіпси, печиво, цукерки, каву, енергетичні напої та інше.
А уже за два тижня, 14 лютого, ситуація повторилась. Інший охоронник близько 4 ночі викрив молодиків, які намагалися вчинити крадіжку. Цього разу їм також вдалося втекти, вчинивши фізичний супротив.
Загалом парубки викрали товарів на загальну суму майже 2 тисячі 700 гривень.
- Ми встановили особи нічних грабіжників і уже за кілька днів обох затримали. Це місцеві жителі, одному з них лише 16, іншому – 18 років. Ніде не працюють і не навчаються, - розповів начальник Коростенського відділу поліції Олександр Гайовий.
Нині усі обставини встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування за ч.3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Відкрите заволодіння чужим майном, пов’язане із проникненням у приміщення, карається позбавленням волі на термін від 4 до 8 років.
Парубки перевіряються на причетність до інших злочинів, учинених на території області.