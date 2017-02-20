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На Овруччині правоохоронці вилучили наркотики з помешкання місцевих жителів (ФОТО)

На Овруччині правоохоронці вилучили наркотики з помешкання місцевих жителів (ФОТО)Виявлення заборонених рослинних сумішей стало результатом спільних заходів працівників обласного ГУ Національної поліції та прикордонної служби у рамках комплексного відпрацювання району, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

18 лютого до будинку 36-річного жителя с. Нових Велідників правоохоронців привела наявна інформація про можливе зберігання господарем заборонених речей або речовин. Під час проведеного санкціонованого обшуку із застосуванням службового собаки у домоволодінні чоловіка було виявлено паперовий згорток із подрібненою рослинною масою зеленого кольору. За попередніми висновками експерта, це – конопля.

Окрім того, у помешканні знайшлися й специфічні засоби для вживання наркотиків рослинного походження.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала й вилучила виявлене. Нині усе направлено на експертне дослідження.

Уже наступного дня у результаті ще одного санкціонованого обшуку, проведеного у домоволодінні 34-річного жителя с. Бережесті, правоохоронці виявили та вилучили поліетиленовий пакет із подрібненою рослинною сировиною.

Рослинну масу теж направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Нині за обома фактами тривають кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

За чинним законодавством за подібні протиправні дії передбачено покарання від штрафу і аж до позбавлення волі строком до 3 років.

На Овруччині правоохоронці вилучили наркотики з помешкання місцевих жителів (ФОТО)
На Овруччині правоохоронці вилучили наркотики з помешкання місцевих жителів (ФОТО)
На Овруччині правоохоронці вилучили наркотики з помешкання місцевих жителів (ФОТО)
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