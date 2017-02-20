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На Житомирщині прокуратура перешкодила незаконному розміщенню гірничо-збагачувального комплексу

На Житомирщині прокуратура перешкодила незаконному розміщенню гірничо-збагачувального комплексуЗа позовом Коростенської місцевої прокуратури судом визнано незаконним та скасовано розпорядження Коростенської райдержадміністрації щодо затвердження детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища площею 2,3 тис га., повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Розгляд позову у Житомирському окружному адміністративному суді забезпечено прокуратурою Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, Коростенська районна державна адміністрація у травні 2015 року видала протиправне розпорядження, яким затверджено детальний план розміщення гірничо-збагачувального комбінату для видобутку титанових руд.

Зокрема, порушуючи вимоги земельного і містобудівного законодавства, райдержадміністрація затвердила зазначений план земельних ділянок загальною площею 2,3 тис га без проведення обов’язкових громадських слухань.

Таким чином, без врахування думки громадськості, поза межами чотирьох населених пуктів – Меленівської, Хотинівської, Стремигородської і Новаківської сільських рад, були виділені земельні ділянки під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища (титанових руд).

Органи прокуратури Житомирської області, вживши заходи представницького характеру, перешкодили незаконному розміщенню гірничо-збагачувального комплексу для видобутку титанових руд.
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