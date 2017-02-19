На полигоне под Житомиром погиб военный

Что стало причиной ранений, которые в прокуратуре назвали тяжелыми, неизвестно.
Военная прокуратура расследует гибель военнослужащего в результате ранения, полученного на полигоне в Житомирской области во время учений, сообщает Хроника.инфо
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"В госпитале скончался военный, получивший в начале недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрактник, которому было 35 лет, скончался 16 февраля.
Что стало причиной ранений, которые в прокуратуре назвали тяжелыми, неизвестно. По факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.