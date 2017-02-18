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Житомирські лісівники зібрали майже 200 тонн шишок

Житомирські лісівники зібрали майже 200 тонн шишокІз зібраного насіння можна буде виростити понад 330 мільйонів сіянців.

Майже 200 тонн шишок сосни та ялини зібрали лісівники області з початку року. Нині 85 тонн уже перероблено і отримано майже 800 кг насіння хвойних порід. Найбільше шишок зібрали в Овруцькому, Городницькому, Баранівському та Словечанському лісгоспах,
повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу Житомирського ОУЛМГ.

Насіння сосни, ялини та модрини збирають з січня по березень.

Справа ця досить клопітка. Адже спочатку необхідно зібрати шишки, потім їх висушити і в спеціальних барабанах витрусити насінинки-крилатки. Потім насіння очищують і в насіннєсховищах зберігають до весни, поки настане час висівання.

«Шишки повинні бути зібрані в період від початку їх масового дозрівання до початку розкривання, - роз’яснює перший заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Ільїн. - Вони повинні мати форму і колір, який властивий шишкам сосни звичайної останнього року дозрівання. Період переробки буде тривати до середини березня, після чого контрольний зразок від заготовленої партії насіння буде відправлено на Вінницьку лісонасінневу лабораторію для визначення кондиційності насіння, класу якості та наявності хвороб.»

Цікаво знати, що з однієї середньої шишки сосни звичайної можна добути від 12 до 22 насінин, із яких лише дві третини - життєздатні, а решта - пусте насіння. А зі 100 кілограмів шишок можна отримати лише трішки більше 1 кг насіння.
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