Масляна у Житомирі!

Святкування Масляної відбуватимуться 25-26 лютого на різних локаціях міста. На житомирян чекає насичена мистецька, спортивна, культурно-розважальна програма та частування млинцями, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-центр міської ради.
На вулиці Михайлівській 25-26 лютого буде діяти дитяча зона, організована управлянням освіти міської ради спільно з Житомирським академічним театром ляльок.
Для прихильників активного відпочинку, 25 лютого у Гідропарку, діятиме спортивна локація. Управлінням у справах сім’ї молоді та спорту спільно з депутатом міської ради Людмилою Кропивницькою буде проведена «Масляна спортивна». Також кожен зможе взяти участь у майстер-класі з приготування млинців, а учасникам спортивних змагань будуть роздавати млинці безкоштовно.
«Ми чекаємо усіх прихильників активного відпочинку. Міським культурно-спортивним центром спільно з спортивними федераціями буде створена спортивно-розважальна зона. Проводитимуться різноманітні змагання з перетягування канату, віджимань та армреслінгу. Також буде діяти ярмарок дитячих виробів та багато іншого», – розповіла начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук.
Також, 25 лютого у Гідропарку, на березі річки Тетерів житомиряни матимуть можливість відсвяткувати Масляну за тисячорічними традиціями. ГО «Українська Духовна Республіка» дасть можливість житомирянам поринути в історію.
Святкові локації, 25 лютого, діятимуть і в мікрорайонах міста: Крошня, Польова та Маликова. На житомирян чекають виступи творчих колективів міста, розважальна програма та частування млинцями.
Кульмінація святкування Масляної відбудеться 26 лютого в парку імені Ю. Гагаріна. Козацькі бої, майстер-класи та розваги, млинці, вареники, конкурси, театралізовані дійства, концерт, виступ АРТС-НОВА, видовищне піро-шоу, діджей Петро-Васильович та багато іншого чекай на житомирян.
Заходи на всіх локація з нагади святкування Масляної розпочинаються о 12:00 годині.