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Ігор Гундич провів зустріч із керівником Німецько-Української промислово-торговельної палати

Ігор Гундич провів зустріч із керівником Німецько-Української промислово-торговельної палатиГолова облдержадміністрації Ігор Гундич 17 лютого, провів зустріч з головою правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Александером Маркусом та керівництвом ТОВ «Кромберг енд Шуберт Житомир».

Основне, про що говорили сторони – шляхи залучення німецьких інвесторів на Житомирщину, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.


За словами Александера Маркуса, головною причиною, через яку німецькі інвестори побоюються працювати з Україною, є систематичне висвітлення у закордонних ЗМІ суто подій у зоні АТО. Тому бізнесмени не хочуть ризикувати.

Разом з тим, у Німеччині для бізнесу багато бар’єрів та високі технічні стандарти. Тому бажаючих вкладати інвестиції в іншій країні вистачає. І чим більше українська влада буде встановлювати зв’язків з інвесторами, ділитися позитивним досвідом розвитку бізнесу – тим менше спротиву буде за кордоном.

Ігор Гундич розповів про створення Агенції регіонального розвитку, пошук хедхантера, менеджерів.

«Сьогодні в Україні змінилися підходи до залучення іноземних капіталів. Існує велика конкуренція і боротьба за інвестора. Але по-іншому не може бути, це шлях до розвитку. Кожен має створити такі умови для бізнесу, які будуть найоптимальнішими для іноземного інвестора», – зазначив Ігор Гундич.

Учасники зустрічі обговорили можливості розвитку Агенції на Житомирщині, фінансування, навчання її працівників у Німеччині, роботу Ради інвесторів та шляхи ознайомлення представників бізнесу з позитивним досвідом кампаній на Житомирщині.
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