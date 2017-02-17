Прокуратура припинила незаконне користування землею комунальної власності вартістю 1,5 млн грн

За позовом Житомирської місцевої прокуратури рішенням суду визнано недійсним договір оренди земельної ділянки комунальної власності вартістю понад 1,5 млн грн, скасовано державну реєстрацію права користування нею та зобов’язано повернути ділянку до земель запасу Житомирської міськради, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що Житомирською міською радою у 2014 році неправомірно передано приватному підприємству в оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,1600 га вартістю 1,5 млн грн для обслуговування автозаправки, що поблизу автовокзалу у м. Житомирі.
Зокрема, ділянку, у порушення вимог чинного законодавства, передано без проведення земельних торгів. Крім цього, сторонами договору, усупереч положень Земельного кодексу України та Закону України «Про державний земельний кадастр», не дотримано процедури формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.
Житомирською місцевою прокуратурою, в інтересах держави та територіальної громади міста, вжито заходів представницького характеру, заявлено позов, який господарським судом Житомирської області задоволено у повному обсязі.