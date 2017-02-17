В Житомире прогремел взрыв

Сегодня в Житомире, в одной из квартир жилого дома, прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает zamkova.info
со ссылкой на segodnya
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О происшествии полиции стало известно около 11:30.
"Предварительно установлено, что в руках у 29-летнего мужчины разорвалось небольшое самодельное изделие с содержанием пороха. В квартире, кроме потерпевшего, находилась его мать, которая услышала подозрительный шум в соседней комнате.
Когда женщина вошла туда, то увидела сына с рваными ранами рук и ног", – отмечаю в пресс-службе полиции области.
Медики "скорой" доставили пострадавшего в областную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
Сейчас специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на вызов, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
На месте также работает следственно-оперативная группа. Окна и двери квартир пострадавшего, как и соседних, не повреждены.