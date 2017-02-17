Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:01 – У Пулинському районі завдяки небайдужим сусідам врятовано трьох малолітніх дітей від переохолодження (ФОТО) 
  • 10:42 – У Радомишлі поліція затримала групу злодіїв-невдах 
  • 12:43 – На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото 
  • 10:55 – Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеї 
  • 00:16 – На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину 

В Житомире прогремел взрыв

В Житомире прогремел взрывСегодня в Житомире, в одной из квартир жилого дома, прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает zamkova.info со ссылкой на segodnya.

О происшествии полиции стало известно около 11:30.

"Предварительно установлено, что в руках у 29-летнего мужчины разорвалось небольшое самодельное изделие с содержанием пороха. В квартире, кроме потерпевшего, находилась его мать, которая услышала подозрительный шум в соседней комнате.

Когда женщина вошла туда, то увидела сына с рваными ранами рук и ног", – отмечаю в пресс-службе полиции области.

Медики "скорой" доставили пострадавшего в областную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на вызов, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

На месте также работает следственно-оперативная группа. Окна и двери квартир пострадавшего, как и соседних, не повреждены.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 25
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Житомире арестовали педофила
» Жуткое ДТП в Житомире: иномарка сбила насмерть 19-летнего парня
» В Житомире: неизвестный застрелил мужчину в кафе, объявлен план-перехват
» В Житомире бывший военный подорвал себя гранатой
» В Житомире иномарка в нескольких шагах от «зебры» насмерть сбила 5-летнего ребенка
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Гройсман: Я готов присоединиться к борьбе против контрабанды, но у украинских граждан должно быть светло и тепло
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+