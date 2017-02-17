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У Радомишлі поліція затримала групу злодіїв-невдах

У Радомишлі поліція затримала групу злодіїв-невдахЧетверо жителів Черняхівського району за ніч невдало спробували обікрасти один автомобіль і угнати інший. Утікаючи від поліцейських своєю ВАЗівкою, молодики потрапили у пастку і були затримані. Нині їх перевіряють на причетність до інших злочинів, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Уночі 15 лютого до поліції зателефонував житель райцентру. Чоловік повідомив, що хтось намагався потрапити у його припарковану біля будинку машину, пошкодивши замок на дверцятах. Утім злодіїв, вочевидь, злякала сигналізація, що спрацювала у момент проникнення.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поки її представники оглядали автівку і спілкувались із заявником, про невідомих біля своєї ВАЗівки до поліції повідомив ще один житель райцентру. Виявилося, схожі події відбувалися у сусідньому кварталі. У машині зловмисники розбили вікно та намагалися її завести.

– Зрозумівши, що це могли бути особи, причетні й до попереднього злочину, було прийнято рішення залучити на їх затримання додаткові наряди поліції. Зорієнтуватися у ситуації неабияк допомогли встановлені у рамках проекту «Безпечне місто» камери відеоспостереження, в об’єктиви яких потрапила ВАЗівка, що від’їхала з місця події та на швидкості рухалася у напрямку виїзду з міста, - розповів керівник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе.

Відтак, відстеживши рух підозрілої автівки, на її затримання чергові зорієнтували наряди поліцейських. Ще за кілька хвилин потрібну машину було помічено поліцейськими і подано сигнал водієві про зупинку транспортного засобу. Однак той проігнорував законні вимоги правоохоронців, які слідували за ним.

За містом втікачі спробували скоротити шлях і відірватися від переслідувачів, з’їхавши з проїзної частини у поле. Втім сніг і відсутність дороги прогнозовано «паралізували» їх автівку – вона просто застрягла у сніговій пастці.

Відтак затриманими за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України виявилися четверо молодиків, які перебували у салоні автомобіля. Усі вони жителі Черняхівського району віком від 20 до 25 років. Раніше не судимі. Свою вину вони визнали і зізналися, що з однієї ВАЗівки мали намір викрасти речі, а іншу спробували угнати.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ст.15 ч.1 ст.185 (Замах на крадіжку) та ст.15 ч.1 ст.289 (Замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до інших подібних злочинів у районі.

Відповідно до чинного кримінального законодавства молодикам може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
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