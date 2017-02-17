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На Житомирщині дали 3 роки водію, який у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

На Житомирщині дали 3 роки водію, який у нетверезому стані скоїв смертельну ДТПЗа апеляційною скаргою прокуратури області апеляційним судом Житомирської області скасовано вирок Овруцького районного суду щодо водія, який скоїв дорожньо-транспортну подію, що призвела до смерті потерпілого, та призначив суворіше покарання, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Таким чином, винуватець смертельної дорожньо-транспортної події за скоєний злочин одержав реальне покарання – позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права керувати транспортним засобом на 2 роки.

Йдеться про те, що 26-річний житель м. Овруча, у липні 2016 року, рухаючись на власному автомобілі марки «Mercedes-Benz» автодорогою сполученням Овруч-Словечне, вдень, близько 14.00 год, будучи у стані алкогольного сп’яніння, перевищив швидкість, не впорався із керуванням та з’їхав на узбіччя, де зіткнувся із деревом.

Порушення правил безпеки дорожнього руху спричинило дорожньо-транспортну подію, унаслідок якої одній пасажирці заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості, інший пасажир одержав тяжкі тілесні травми, від яких помер у лікарні.

Вироком Овруцького районного суду водія визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік з іспитовим строком 2 роки.

Прокуратура області, зважаючи на суспільну небезпеку обставин скоєного злочину, а саме, керуванням авто у нетверезому стані та перевищення швидкості у населеному пункті, що призвело до загибелі людини, оскаржила вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання.

Апеляційний суд Житомирської області погодився із позицією прокуратури та ухвалив новий вирок із реальним, а не умовним покаранням.
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