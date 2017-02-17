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У Житомирі затвердили «Муніципальний енергетичний план міста на 2017-2020 роки»

У Житомирі затвердили «Муніципальний енергетичний план міста на 2017-2020 роки»Відповідне рішення, під час сесії 16 лютого, було прийняте депутатами Житомирської міської ради.

Довгостроковою метою програми є досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території міста Житомира та обсягом виробленої на території міста енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр міської ради.

«Візією нашої програми є формулювання, що місто Житомир – це місто з нульовим балансом споживання традиційних видів палива. В Україні немає жодного міста, яке б взяло на себе сміливість реалізувати подібну програму. Ми фактично перше місто в Україні», – зазначив заступник директора департаменту економічного розвитку міської ради Борис Пахолюк.

Проблема енергоємності міської інфраструктури виглядає особливо актуальною через залежність міста Житомира від імпортних енергоносіїв (електроенергії та природного газу) та постійне зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси. В умовах імпортування енергоресурсів відбувається відтік фінансових ресурсів з міста у вигляді оплати кінцевими споживачами (населенням) рахунків за спожитий природний газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги.

Впровадження програми дозволить на 20% скоротити споживання енергії у місті.

«На сьогодні наше місто не має власних генеруючи потужностей. Населення міста Житомир споживає за рік енергії близько на 2,5 млрд гривень. Всі ці кошти не повертаються до міського бюджету. Ми плануємо скоротити споживання енергії на 20%. Тобто кожен рік у місті залишатиметься додатково 500 млн гривень», – додає Борис Пахолюк.

Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів можливе двома шляхами: екстенсивним – за рахунок зменшення обсягу виробництва енергії, надання комунальних послуг, зменшення кількості освітлених вулиць, терміну їх освітлення тощо, або інтенсивним шляхом – скорочення енергоємності міської інфраструктури за рахунок впровадження енергоефективних рішень, проектів, виховання енергоощадної поведінки кінцевого споживача.

Інтенсивний шлях скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів передбачає покращення рівня якості надання комунальних послуг з одночасним скороченням їх енергоємності.

Заходи програми передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проектів на території міста Житомира на об’єктах, що є власністю територіальної громади міста та які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на цих об’єктах, в тому числі вплине і на скорочення видатків міського бюджету на їх утримання.

Джерелом фінансування заходів Програми крім коштів міського бюджету будуть кредити, гранти міжнародних організацій та міжнародна технічна допомога.

Реалізувати програму планується в 4 етапи упродовж 2017-2020 років.

У Житомирі затвердили «Муніципальний енергетичний план міста на 2017-2020 роки»
У Житомирі затвердили «Муніципальний енергетичний план міста на 2017-2020 роки»
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