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Депутати міської ради виступили проти визнання КП "Житомиртеплокомуненерго" банкрутом

Депутати міської ради виступили проти визнання КП "Житомиртеплокомуненерго" банкрутомНа сесії міської ради було прийняте рішення щодо незастосування процедури банкрутства до цього підприємства, повідомляє zamkova.info з посиланням на "Житомирську хвилю".

Така ситуація склалася через мільйонні борги підприємства, і це лягло в основу звернення ДК "Газ України" до Господарського суду Житомирської області щодо визнання "Житомиртеплокомуненерго" банкрутом, пояснив директор юридичного департаменту міськради Євгеній Черниш:

"Кредитор заявляє про заборгованість близько 56 мільйонів гривень, більше 30 мільйонів гривень з яких є штрафами та пенею. Здійснення процедури банкрутства ставить під загрозу майно підприємства, належне здійснення ним господарської діяльності та як наслідок теплопостачання міста в цілому".

Мільйоні борги у вигляді пені та штрафів вже наступного тижня можуть бути реструктуризовані, відповідно до законодавства (Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих компаній"), зазначив житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, "Житомиртеплокомуненерго" внесене до переліку підприємств, до яких буде застосована процедура реструктуризації боргу.

"Розуміючи таку ситуацію, певні ділки подали на банкрутство чотирьох Теплокомуненерго, серед яких і Житомир. Це всі підприємства, які беруть участь в міжнародних проектах. І розуміючи те, що підприємство просто не може переоформити своє майно на інше підприємство, вони подати до суду на фактичне банкрутство, аби встигнути і спробувати отримати ці штрафи і пені, які в найближчі тижні мають бути списані".

Таким чином, "Житомиртеплокомуненерго" зможе реструктуризувати в межах 60 мільйонів гривень боргу. Аби допомогти підприємству зробити це, депутати міської ради, в межах діючого законодавства, вирішили звернутися до Господарського суду Житомирської області з клопотанням не застосовувати процедуру банкрутства. Суд по цій справі має відбутися 21 лютого.
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