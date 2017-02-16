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На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото

На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото15 лютого неподалік сіл Обище і Замисловичів Олевського району представники Управління захисту економіки ДЗЕ Нацполіції спільно з працівниками Олевського відділення поліції виявили і припинили діяльність двох незаконних копалень. У затриманих старателів вилучено спеціальне обладнання, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Близько 11.30 рейдова група правоохоронців у лісосмузі поблизу с. Обище помітили гурт чоловіків і почули шум, схожий на звук від працюючої мотопомпи. На місці події застали незаконно організовану копальню та двох, як з’ясувалося, жителів Олевского району віком 23-х і 36-ти років.

Слідчо-оперативна група, яка прибула після відповідного повідомлення, задокументувала виявлене. З копальні вилучено мотопомпу, 3 пожежних рукави та інше специфічне обладнання, яке використовується старателями.

Того ж дня ще одну спробу нелегального видобутку бурштину було зафіксовано та припинено неподалік с. Замисловичів. На місці події затримано двох місцевих жителів 32-х та 45-ти років. До відділення поліції вилучені мотопомпа кустарного виробництва, пожежні рукави та інше.

За обома фактами замахів порушення правил охорони або використання надр (ст.15 ч.2 ст.240 ККУ) розпочаті кримінальні провадження.
Нагадуємо, що чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото
На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото
На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото
На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото
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