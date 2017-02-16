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На Житомирщині керівнику комунального підприємства «світить» позбавлення волі від 7 до 12 років

На Житомирщині керівнику комунального підприємства «світить» позбавлення волі від 7 до 12 роківПрокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисної розтрати директором комунального підприємства грошових коштів у великих розмірах.

Досудове розслідування цього злочину проводиться слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що директор одного з комунальних підприємств Житомирської обласної ради у 2013 році умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без укладання передбачених законодавством договорів, безпідставно надавав автотранспортні послуги іншій юридичній особі за рахунок очолюваного ним підприємства.

Унаслідок таких дій розтратив грошові кошти автотранспортного комунального підприємства на загальну суму 363 209 грн, чим завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

З урахуванням зібраних доказів, у порядку ст.ст. 276–278 КПК України, директору комунального підприємства вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час триває досудове розслідування.

Довідково: санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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