Под Житомиром полицейские задержали похитителей человека. Фото

15 февраля во время профилактической отработки области полицейские по обеспечению безопасности дорожного движения Управления превентивной деятельности ГУНП остановили за нарушение ПДД автомобиль «Mersedes Benz». В салоне находились пятеро мужчин, один из которых был с видимыми следами избиения и порезами, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
В ходе первоочередного выяснения обстоятельств установлено, что мужчина только что был похищен в одном из сел района. Водитель и трое пассажиров авто задержаны. Пострадавшего доставили в больницу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского отделения полиции.
Предварительно установлено, что четверо парней, около 13.00, в с. Глыбочице нанесли телесные повреждения 24-летнему мужчине и насильно затолкали в автомобиль «Mersedes Benz Е 220», угрожая расправой.
Впоследствии медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, забойные раны головы и резаные раны живота.
- Автомобиль с потерпевшим полицейские остановили на автодороге Житомир – Могилев-Подольский примерно через полчаса в районе с. Заречан, проводя мероприятия по отработке территории области, - рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор. – В салоне находились, кроме потерпевшего, еще четверо мужчин. Как мы установили, они жители пгт. Новогуйвинска, возрастом от 33 до 28 лет. Сейчас проверяем, куда и с какой целью они направлялись.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незконне лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны в соответствии со ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Согласно законодательству такие действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
У полицейских есть основания полагать, что задержанная группа причастна еще к ряду уголовных деяний, совершенных на территории области. Сейчас эта информация проверяется.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.