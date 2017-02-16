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Архітектори розроблять проекти благоустрою з оглядовими майданчикам на території археологічних розкопок

Архітектори розроблять проекти благоустрою з оглядовими майданчикам на території археологічних розкопокУ Житомирі продовжаться археологічні дослідження на Замковій горі, а також в місті зруйнованого тротуару по вулиці В. Бердичівській, 3. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

«Цього року пропонується розробити проектно-кошторисну документацію з благоустрою територій археологічних досліджень, які вже проведені та які планується провести. Це район Замкової Гори та район вул. В. Бердичівській, 3, де під час ремонту тротуарів утворилося провалля. Наше завдання запланувати комплексний благоустрій цих територій, облаштувати оглядові майданчики для підземних знахідок, приміщень, які відкрились минулого року», - розповідає головний архітектор Житомира Євгенія Черкасова.

У свою чергу мер Житомира Сергій Сухомлин запевняє, що місто збереже старовинні підземні приміщення для нащадків та залучення туристів.

«У багатьох містах Європи роблять скляне покриття тротуарів в місцях археологічних знахідок, відкриваючи людям знахідки та залишки історичної спадщини. Ми також можемо застосувати цей досвід», - говорить міський голова.

Нагадаємо, під час ремонтних робіт по В. Бердичівській виявили старовинне підземелля. Краєзнавець Георгій Мокрицький припускає, що знайдені приміщення використовувались, як побутові підвали під старими будинками, які в цьому місці розташовувались.
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