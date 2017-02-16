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Житомирська ОДА шукає начальника управління екології та природних ресурсів

Житомирська ОДА шукає начальника управління екології та природних ресурсівЖитомирська ОДА оголошує конкурс на зайняття вакантної посади начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Документи приймають до 18.15 год. 1 березня.

Вимоги до професійної компетентності – вища освіта (рівень магістр), досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільне володіння українською мовою.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються за адресою: м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 1, каб.216, до 18 год.15хв. 1 березня 2017 року.

Конкурс проходитиме 6-7 березня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1.

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади можна переглянути ТУТ.
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