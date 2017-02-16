Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 10:55 – Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеї 
  • 00:16 – На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину 
  • 23:06 – В Чуднівському районі остаточно ліквідували могильник радіоактивних відходів 
  • 15:11 – В апеляційному суді довели законність обвинувального акту у справі про смертельну ДТП, що сталася у м. Малині 
  • 00:07 – В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО) 

Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеї

Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеїЇї назва, "Археологічний мікс: періоди, епохи, культури", цілком відповідає представленим експонатам, що були знайдені виключно на території Житомирщини. В музейній залі можна побачити, наприклад, предмети, датовані періодом палеоліту (від 150 тисяч до 9 тисяч років тому) – це знайдений на території Житомира зуб мамонта та кам'яні ножі, виявлені під час розкопок в Малинському районі. Є на виставці реставровані глиняні горщики різних епох – від 4 тисячоліття до н.е. до 7 століття н.е. Представлені унікальні речі давньоруського періоду та середньовіччя. Окремо є вітрина з артефактами, знайденими в результаті археологічних досліджень на Замковій горі в Житомирі у 2012 та 2016 роках. Виставка невелика, на ній представлені лише окремі предмети з колекцій, що зберігаються у фондах музею. Чому такий обмежений формат експозиції – пояснює директор музею Роман Насонов:

"Дана виставка має на меті не лише показати, що ми маємо у фондах, а й показати те, що в краєзнавчому музеї відсутні виставкові площі, навіть відсутні меблі, де ми можемо розкласти експозиції. Ледь знайшли фінанси, аби зібрати дві вітрини, щою зробити цю розкладку".

Нагадаємо, що поштовхом для нових археологічних досліджень історичної частини міста стало будівництво на Замковій горі Музею природи в 2012 році. Після зняття технікою верхніх шарів землі, археологи, які паралельно з будівельниками проводили там роботи, виявили культурні шари, що засвідчили факт існування поселень на цих землях ще у 8-9 століттях н.е. Серед археологічних знахідок – предмети давньоруського періоду, козацької доби, монети 18-19 століть і, навіть, поховання, які зазвичай робили біля храму. Археологічні розкопки були продовжені в 2016 році. Більша частина знайдених торік артефактів наразі знаходиться в Києві на дослідженні в Інституті археології НАН. Проте краєзнавчий музей чекає на повернення цих експонатів до Житомира і планує показати їх своїм відвідувачам.

"Іноді задають питання: А що найцінніше в знахідках? Ось я говорю як археолог, що воно все є цінне, оскільки воно нам допомагає бачити, як жили люди в ті часи, розуміти історію, їхній побут, звичаї, думати, як зберегти всю цю спадщину і щоб люди мали можливість бачити, що колись відбувалося в ті далекі часи. Не за розповідями, а по конкретним артефактам", – зазначає старший науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін.

Нинішня виставка археологічних знахідок унікальна й тим, що всі експонати виставляються вперше. Виставка діятиме всього 10 днів, працівники Музею запрошують всіх, хто вивчає або цікавиться історією нашого краю, відвідати цю експозицію.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Відкрилася виставка житомирського скульптора Василя Фещенка
» Краєзнавчий музей ламає стереотипи
» У Житомирі археологи планують провести розкопки на Замковій горі
» Унікальна виставка макетів військової техніки часів ІІ світової війни відкрилася в Житомирі
» СБУ передала Національному музею історії України та обласному краєзнавчому музею вилучені у контрабандистів культурні цінності
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Гройсман: Я готов присоединиться к борьбе против контрабанды, но у украинских граждан должно быть светло и тепло
Група українських розвідувальників, яка зникла на Луганщині досі не вийшла на зв'язок – О.Мотузяник
Жадану скасували заборону на в'їзд до Білорусі
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+