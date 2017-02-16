Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеї

Її назва, "Археологічний мікс: періоди, епохи, культури", цілком відповідає представленим експонатам, що були знайдені виключно на території Житомирщини. В музейній залі можна побачити, наприклад, предмети, датовані періодом палеоліту (від 150 тисяч до 9 тисяч років тому) – це знайдений на території Житомира зуб мамонта та кам'яні ножі, виявлені під час розкопок в Малинському районі. Є на виставці реставровані глиняні горщики різних епох – від 4 тисячоліття до н.е. до 7 століття н.е. Представлені унікальні речі давньоруського періоду та середньовіччя. Окремо є вітрина з артефактами, знайденими в результаті археологічних досліджень на Замковій горі в Житомирі у 2012 та 2016 роках. Виставка невелика, на ній представлені лише окремі предмети з колекцій, що зберігаються у фондах музею. Чому такий обмежений формат експозиції – пояснює директор музею Роман Насонов:
"Дана виставка має на меті не лише показати, що ми маємо у фондах, а й показати те, що в краєзнавчому музеї відсутні виставкові площі, навіть відсутні меблі, де ми можемо розкласти експозиції. Ледь знайшли фінанси, аби зібрати дві вітрини, щою зробити цю розкладку".
Нагадаємо, що поштовхом для нових археологічних досліджень історичної частини міста стало будівництво на Замковій горі Музею природи в 2012 році. Після зняття технікою верхніх шарів землі, археологи, які паралельно з будівельниками проводили там роботи, виявили культурні шари, що засвідчили факт існування поселень на цих землях ще у 8-9 століттях н.е. Серед археологічних знахідок – предмети давньоруського періоду, козацької доби, монети 18-19 століть і, навіть, поховання, які зазвичай робили біля храму. Археологічні розкопки були продовжені в 2016 році. Більша частина знайдених торік артефактів наразі знаходиться в Києві на дослідженні в Інституті археології НАН. Проте краєзнавчий музей чекає на повернення цих експонатів до Житомира і планує показати їх своїм відвідувачам.
"Іноді задають питання: А що найцінніше в знахідках? Ось я говорю як археолог, що воно все є цінне, оскільки воно нам допомагає бачити, як жили люди в ті часи, розуміти історію, їхній побут, звичаї, думати, як зберегти всю цю спадщину і щоб люди мали можливість бачити, що колись відбувалося в ті далекі часи. Не за розповідями, а по конкретним артефактам", – зазначає старший науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін.
Нинішня виставка археологічних знахідок унікальна й тим, що всі експонати виставляються вперше. Виставка діятиме всього 10 днів, працівники Музею запрошують всіх, хто вивчає або цікавиться історією нашого краю, відвідати цю експозицію.